Jonkies met politieke ambities gevolgd voor documentaire: '24 uur per dag bezig'

ROOSENDAAL - De gemeenteraadsverkiezingen zijn al even achter de rug, maar in De Kring in Roosendaal wordt er woensdagavond nog even op teruggeblikt. In de schouwburg gaat namelijk de documentaire van Sven de Laet in première. In de korte film volgt de student journalistiek leeftijdsgenoten die de eerste stappen zetten in hun politieke carrière. “Ik wilde weten wat hun drijft.”

Maanden werkte Sven de Laet aan zijn documentaire. In ‘Jonge stemmen’ volgde hij vier kandidaat-raadsleden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens Sven laat de documentaire zien wat de jonkies zoal tegenkomen tijdens hun eerste stappen als politici.

Inspiratie

“Ik merkte dat steeds meer leeftijdgenoten om mij geen in de lokale politiek geïnteresseerd waren”, vertelt Sven woensdagochtend in Wakker! op Omroep Brabant radio. “Ik ben zelf ook geïnteresseerd in de politiek en volg ook het nieuws, maar heb niet de behoefte om daarin actief te worden. En dus wilde ik erachter komen wat deze jonge mensen drijft.”

De Laet voegt de daad bij het woord en kiest vier jonge volksvertegenwoordigers in spe uit om te volgen. “Uitzoeken wie of wat hun inspireert.” En zo belandde ook Sven in het circus dat de gemeenteraadsverkiezingen heet. “Ik zag hoe druk ze het hadden. Bijna 24 uur per dag waren ze bezig.”

Druk schema

In de film zien we de jonge kandidaten flyeren en langs de deuren gaan om stemmen te winnen. “Ik ben zelfs met een van de jongeren, Remco van Dooren, mee geweest op campagne naar Brussel en Den Haag! Hij wilde zijn politieke achterban laten zien wat er daar allemaal gebeurt.”

Uiteindelijk wisten twee van de vier gevolgde jongeren een plek in de gemeenteraad te bemachtigen. “Superspannend, want ook de vier hoofdpersonen zien vanavond de film voor het eerst”, aldus Sven.

De documentaire ‘Jonge stemmen’ is woensdagavond om 20.00 uur te zien in theater De Kring in Roosendaal.