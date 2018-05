Hevige regen- en onweersbuien zorgen voor ondergelopen straten en huizen

De brandweer neemt de wateroverlast op in Schijndel. (Foto: AS Media).

EINDHOVEN - Terwijl het in grote delen van Brabant hoogstens een beetje druppelde dinsdagavond en -nacht, was het weer op sommige plaatsen bar en boos. Daar zorgden plaatselijke hoosbuien voor flinke wateroverlast.

In Schijndel werd de brandweer ingeschakeld bij een ondergelopen straat en een ondergelopen garage. Ook in Rosmalen waren straten volledig ondergelopen. Daar bleef ellende voor sommigen niet beperkt tot de voordeur. Bij bewoners van de Rosmalense Notaris van de Mortellaan liep het water ook via het dak naar binnen.

“De goten liepen over en binnen tien minuten was er geen houden meer aan”, vertelt de bewoner. Gelukkig is de ellende inmiddels weer onder controle.

Lees verder onder de video.





Op andere plekken was de ellende minder groot en zorgde het weer vooral voor spectaculaire plaatjes.

Lees verder onder de afbeelding.





Tropische temperaturen

De laatste natte spullen kunnen in het weekeinde nog goed drogen in de zon, want het wordt vanaf vrijdag tropisch warm. Het hele weekend en ook maandag worden temperaturen van boven de dertig graden verwacht. Een goedmakertje van moeder natuur zullen we maar zeggen.