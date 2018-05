MXGP-droom van Brian Bogers is voorlopig een nachtmerrie: 'Rampzalig jaar'

EINDHOVEN - Brian Bogers kreeg voor het huidige seizoen mooi nieuws. De motorcrosser mocht voor het team HRC in de MXGP gaan rijden, de koningsklasse van de motorsport. Een droom leek uit te komen. Leek, want door blessureleed heeft hij nog geen wedstrijd gereden en zit hij meer op de bank dan op de motor.

“Het was eigenlijk een droom die uitkwam, dat ik voor zo’n groot merk MXGP mocht gaan rijden. Daar was ik natuurlijk hartstikke blij mee”, kijkt Bogers terug op het goede nieuws. “Maar op een promotiedag ging het helemaal fout. Door een foutje brak ik mijn voet. Ik dacht in eerste instantie dat het niet heel erg was.”

Dat was het wel. Bogers mocht niet naar huis vliegen omdat de botten echt op de verkeerde plaats stonden. Hij werd in Italië geopereerd. Eenmaal thuis ging hij op controle in België. “Daar zagen ze meteen dat het niet goed zat, ik moest weer geopereerd worden.”

Nieuwe tegenslag

Het seizoen was daardoor al ver klaar. Na maanden revalideren ging het goed, dacht Bogers. “Na een paar keer rijden, kreeg ik weer last. Ze dachten dat er een ontsteking in mijn voet zat. Er zijn foto’s gemaakt en toen zagen ze dat ‘ie weer gebroken was. Ik heb niks geks gedaan, ben niet gevallen. Ik heb gewoon gedaan wat de dokter had gezegd. Nu volgde nog een operatie. Weer een tegenslag.”







Een verklaring heeft Bogers nooit gehad. “Het is een raar verhaal. Ik werd wakker met pijn. Een verklaring is er niet. Nu is het bot eruit gehaald, dat konden ze niet meer maken. Ze hebben een stuk bot uit mijn onderbeen gepakt. Dat is in mijn voet gezet, zodat het allemaal weer goed kan aangroeien.”

Debuut

Bogers neemt nu de tijd om honderd procent fit te worden, zodat hij goed aan de start van zijn eerste MXGP-wedstrijd kan verschijnen. Want dat hij nog in die klasse gaat rijden staat vast. “Ik heb een contract getekend voor twee jaar, dat is mijn geluk. Dit seizoen is rampzalig. Volgend jaar ga ik weer alles zo goed mogelijk proberen te doen.”