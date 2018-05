Verkoop koepelgevangenis Breda uitgesteld, tot 2020 nog bedrijfsverzamelgebouw

BREDA - BREDA - De koepelgevangenis in het centrum van Breda wordt voorlopig nog niet verkocht. De huidige exploitant en leegstandsbeheerder VPS heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Het huurcontract met het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van het complex is verlengd tot eind 2020.

De koepelgevangenis is onder meer bekend van de Vier van Breda, vier gedetineerde oorlogsmisdadigers. De gevangenis is bovendien bekend door een aantal geruchtmakende ontsnappingen. De laatste gevangenen hebben het gebouw in 2014 verlaten. In de periode daarna woonden asielzoekers in het monumentale pand.



Bedrijfsverzamelgebouw

Sinds vorig jaar doet de gevangenis dienst als bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn inmiddels meer dan tachtig bedrijven, waaronder een escaperoom, gevestigd. De koepel is beschikbaar voor activiteiten zoals congressen.



De toekomst van het gebouw is nog onduidelijk. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, is daarover nog in gesprek met de gemeente Breda.



