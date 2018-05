Enorme collectie films online over de NSB en haar leider Anton Mussert uit Werkendam

WERKENDAM - Het Instituut voor Beeld en Geluid heeft 170 films online gezet van de NSB: de Nationaal Socialistisch Beweging. De beweging die in 1943 honderdduizend leden telde, werd geleid door de in Werkendam geboren en woonachtige Anton Mussert. De collectie die nu online staat, bevat beelden van de zogeheten Hagespraken en redevoeringen van de NSB-leider. Mussert was van 1942 tot 1945 leider van de nationaal-socialistische beweging, die samenwerkte met de Duitse bezetter.

Mussert werd op 11 mei 1894 in Werkendam geboren en werd op 7 mei 1946 geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte. Het geboortehuis van Mussert, aan de Hoogstraat in Werkendam, bestaat nog steeds en was in de Tweede Wereldoorlog een bedevaartsoord voor NSB‘ers die naar Werkendam kwamen om het huis met eigen ogen te zien. Het statige pand dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat, heeft onder meer dienst gedaan als onderwijzerswoning.

De Nederlandse overheid verwierf in de jaren veertig van de vorige eeuw de auteursrechten van de nu online gezette films. Doordat het auteursrecht is verlopen, mag en kan iedereen de beelden gebruiken. Hoewel het dorp ‘niet te koop’ loopt met het feit dat de NSB-leider een Werkendammer was, mijden ze het gevoelige onderwerp ook niet. De Historische Vereniging Werkendam hield een paar jaar geleden nog een lezing over de NSB-leider.

Waar zijn de beelden te vinden

Aan de NOS laat Jennemiek Leijssen, van het Instituut voor Beeld en Geluid weten, dat de collectie van NSB-propagandafilms op verschillende manieren beschikbaar komt. “De films zijn te bekijken op de site van Beeld en Geluid en vanaf 31 mei ook via het platform Open Beelden en Wikimedia.” Meer informatie over de beweging en de films is te vinden op 'Filmdienst der NSB.'

Het Instituut voor Beeld en Geluid heeft de collectie online gezet om dat het materiaal een breder beeld schetst over dit 'foute erfgoed.’ Tegen de NOS zegt Leijssen. “Er zijn duizenden en duizenden bronnen over de Tweede Wereldoorlog. En deze NSB-collectie is een onderdeel van die verzameling."