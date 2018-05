Mexicaanse club in de markt voor Willem II-topscorer Fran Sol: 'Na mijn vakantie beslis ik'

TILBURG - Fran Sol heeft de mogelijkheid om Willem II in te ruilen voor Cruz Azul. De club uit Mexico wil de Spaanse spits dolgraag naar Midden-Amerika halen. “Na mijn vakantie zal ik de beslissing maken.”

De 26-jarige goalgetter bevestigt in een interview met Marca Claro dat de interesse van Cruz Azul zeer serieus is, en dat er zelfs al een aanbieding op tafel ligt. “Het is een financieel aantrekkelijk aanbod van Cruz Azul”, zegt Sol. “Maar ik kan als voetballer nog tien jaar geld verdienen en daarna kan ik ook nog werken. Het sportieve aspect is op dit moment belangrijker dan het financiële. Ik ga nu over alles nadenken.”

Jeugdvriend

Bij Cruz Azul, dat vijftiende staat in de Mexicaanse eredivisie, loopt er een oude vriend van Sol rond: Édgar Méndez. In de tijd dat de Spanjaard nog onderdeel was van de jeugd van Real Madrid, speelden de twee samen.

Met zestien doelpunten werd Sol dit seizoen de topscorer van Willem II in de eredivisie. Voetbalkenner Aad de Mos sprak al eerder uit dat hij Sol graag bij een middenmoter in Nederland, België of Duitsland ziet. Mexico zou een enigszins opvallende move zijn van Sol. “Na mijn vakantie zal ik de beslissing maken, en kijken of de Mexicaanse competitie een goede vervolgstap is in mijn carrière”, aldus Fran Sol.

Voorbereiding Willem II

Na zijn goede seizoen is het zeer waarschijnlijk dat de spits van Willem II zijn heil elders gaat zoeken. Willem II begint de voorbereiding op 30 juni. Dan stapt de selectie van de nieuwbakken trainer Adrie Koster, die dinsdag werd gepresenteerd, voor het eerst weer het trainingsveld op.

Een week later, op 7 juli, staat de eerste vriendschappelijke wedstrijd op het programma. Traditiegetrouw nemen de Tricolores het dan op tegen de Diessense selectie. Het is nog maar de vraag of Sol dan nog onder contract staat bij Willem II.