'Pure kwaadaardigheid': levenslang voor zuuraanval op Mark van Dongen

LONDEN - De Zuid-Afrikaanse vrouw die in 2015 Mark van Dongen uit Rijsbergen met zuur overgoot, is in Engeland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Wel komt de 48-jarige vrouw na twaalf jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating, zo meldt de BBC.

De vrouw, Berlinah Wallace, had een relatie met Van Dongen die in Bristol woonde. In september van 2015 ging hij naar de flat van zijn vriendin om een punt achter hun relatie te zetten. Hij bleef wel slapen in het appartement.

Toen hij op bed lag, heeft de vrouw hem met een zuur overgoten. Hij raakte daardoor zeer ernstig gewond. Mark moest zijn linkerbeen, één oog en één oor missen. Meer dan tachtig procent van zijn lichaam was verminkt en hij was tot aan zijn nek verlamd. Vijftien maanden later onderging hij euthanasie.

Wallace is vrijgesproken van moord en doodslag. De rechtbank verklaarde de vrouw wel schuldig aan het gooien van een bijtende vloeistof over Van Dongen. Een Engelse rechter noemde haar actie 'pure kwaadaardigheid'. "Het was uw intentie om Mark van Dongen zo te verminken dat hij niet meer aantrekkelijk zou zijn voor andere vrouwen."