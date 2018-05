Puinruimen na wateroverlast in Rosmalen: 'Het was een bende van ellende'

ROSMALEN - Enorme regen- en hagelbuien zorgden dinsdagavond voor hevige wateroverlast in Rosmalen. Op verschillende plaatsen zijn mensen woensdag druk met het opruimen van de ravage. Zoals bij restaurant 'Het wapen van Rosmalen'. "Het was een bende van ellende, maar gelukkig is alles nu opgeruimd en kunnen we vanmiddag weer open", zegt de receptioniste.

Bij het Wapen van Rosmalen kwam zelfs de brandweer er aan te pas, om de wateroverlast te bestrijden. "Wij hebben met twintig man staan boenen en dweilen", zegt de receptioniste. Woensdagmorgen is bijna alles weer op orde.

Klimaatsverandering

Iets verderop in de Notaris van de Mortellaan is de chaos ook enorm. Saskia woont al ruim twintig jaar in haar huis, maar heeft dit nog nooit meegemaakt. Het dak van de woning uit 1958 kon de enorme waterhoeveelheid niet aan. Het gevolg: het regende binnen en de woonkamer kwam blank te staan.

Volgens Saskia is de ellende het gevolg van de klimaatsverandering: "Ik werk bij bouwbedrijf Heijmans en daar zijn we volop met dit probleem bezig."

Saskia zegt dat de problemen zich vooral voordoen bij oudere huizen. Die zijn niet tegen dit extreme weer bestand. Het regende en hagelde maar een paar minuten, maar de gevolgen zijn enorm. Saskia probeerde, tot hilariteit van haar vriend en kinderen, nog te dweilen, maar dat was onbegonnen werk.

Gelukkig wist ze dinsdagavond nog een droog apparaat op de kop te tikken, dat al 150 liter water heeft weggewerkt. Haar grote angst is dat de houten vloer nog krom gaat trekken.