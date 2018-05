Noodmast hulpdiensten blijft voorlopig in Rijsbergen staan, acties politie van de baan

RIJSBERGEN - De tijdelijke C2000-mast in Rijsbergen blijft voorlopig staan. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten. Politievakbond ACP Zeeland-West Brabant reageerde vorige week furieus op het besluit om de communicatievoorziening voor de hulpdiensten weg te halen.

Ze vreesden vanwege dekkingsproblemen voor de veiligheid van agenten op straat en de inwoners van het gebied. De bond stuurde daarom met succes een brandbrief naar politiechef Hanneke Ekelmans en minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie.

De noodvoorziening zou eigenlijk op 4 juni weggehaald worden. Voorzitter Maarten Brink van de ACP noemde dat 'onacceptabel en ontoelaatbaar. De vakbond stelde een ultimatum en dreigde met acties. Die zijn van de baan nu het ministerie heeft laten weten eerst onderzoek te doen naar de oorzaak van de communicatieproblemen.

Kritiek

De communicatie over het C2000-netwerk is al langer punt van kritiek. Agenten kunnen op sommige plekken hun collega's slecht of zelfs niet bereiken. Dat levert soms levensgevaarlijke situaties op in bijvoorbeeld uitgaansgebieden. Om die reden werd vorig jaar onder druk van de politievakbond en de ondernemingsraad van de eenheid een noodvoorziening neergezet op camping Fort Oranje in Rijsbergen.