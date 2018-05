'Van Gogh Museum komt niet naar Brabant'

AMSTERDAM - Het lijkt erop dat het Van Gogh Museum niet zal verkassen naar Eindhoven. In de lokale politiek gingen stemmen op om het museum naar Brabant te halen, maar de directeur van de Amsterdamse kunstinstelling, Axel Rüger, ziet het niet gebeuren.

"Het is vanaf het begin af aan de bedoeling geweest van de oprichters, de Vincent van Gogh Stichting en de Staat der Nederlanden, om het Van Gogh Museum te vestigen aan het Museumplein in Amsterdam. En die plek bevalt ons uitstekend. Daarnaast investeren we veel in onze goede samenwerking met Brabant. Het is prachtig dat de bezoeker in Amsterdam de grootste Van Gogh-collectie ter wereld kan bewonderen en zich in Brabant kan verdiepen in waar hij leefde en werkte", zegt Rüger.

'Van Gogh naar Brabant'

D66 in Eindhoven opperde het idee onder de noemer 'Van Gogh naar Brabant'. Het zou een goed middel zijn om de toeristendrukte in Amsterdam wat in te dammen en juist meer toeristen naar Brabant te lokken. Maar volgens het Eindhovens Dagblad staat de nieuwe coalitie niet te springen om zich in te zetten voor zo'n verhuizing.