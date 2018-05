22 jaar geleden stond er voor het laatst een Brabander in de Champions League-finale

DEN BOSCH - Virgil van Dijk staat zaterdagavond aan de aftrap van de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid. De Bredanaar is de eerste Brabander die de finale van het grootste Europese toernooi speelt sinds 1996. Arnold Scholten kwam toen als invaller binnen de lijnen en scoorde in de strafschoppenserie. Maar hij verloor wel, met Ajax van Juventus.

“Ben ik de laatste Brabander? Dat is verrassend. Het is toch alweer even geleden”, zegt Scholten. Iets meer dan 22 jaar geleden stond de in Den Bosch geboren voetballer in de finale. Hij kwam na 67 minuten spelen in het veld voor Frank de Boer. Na die finale stond geen Brabantse voetballer meer in de finale van het miljoenenbal.

Extra aandacht

Van Dijk en zijn ploeggenoten speelde op 13 mei de laatste wedstrijd, sindsdien ligt de focus op de Champions League-finale. Volgens Scholten zal die voorbereiding niet direct anders zijn dan bij andere duels. “Je doet hetzelfde. Maar de aandacht is vele malen groter. Heel voetballend Europa lijkt uit te kijken naar die wedstrijd. Er is extra aandacht. Daardoor is het heel speciaal.”

“De druk wordt door alle aandacht ook groter”, vervolgt de voormalig middenvelder. Die druk is ook logisch. “Het is de grootste finale die je kunt spelen als clubvoetballer. Iedere voetballer wil zo’n finale spelen. En winnen ook, natuurlijk.”

Tekst gaat verder onder de video van de strafschoppenserie van 1996, Arnold Scholten schiet zijn penalty vanaf minuut 3:08.





Voorkeur voor Liverpool

Scholten gaat zaterdagavond uiteraard kijken. “Ja, sowieso. In de Champions League heb je mooie wedstrijden, zeker in de beslissende fase.” En dan hoopt de oud-speler van FC Den Bosch, Ajax, Feyenoord en het Japanse JEF United dat Liverpool wint. “Met Van Dijk en Georginio Wijnaldum in de ploeg, heb ik wel een voorkeur voor ze.”

“Wijnaldum ken ik nog van Feyenoord. Hij is nog hetzelfde, precies zoals hij was als talent. Hij speelt nog steeds met dezelfde overgave”, zegt Scholten over de voormalig PSV’er. Over Van Dijk is hij ook positief. “Hij heeft zich de laatste jaren heel sterk ontwikkeld. Hij heeft zich in de luwte naar een hoog niveau weten te werken.”

‘Krasje op mijn ziel’

Genieten en winnen, dat is het advies dat Van Dijk krijgt van Scholten. “Je kunt vooraf genieten van alle aandacht, van alles wat er om de finale heen gebeurt. Als de wedstrijd eenmaal begonnen is, ben je daar niet meer mee bezig. Dan moet je proberen te winnen, zo’n Europese finale blijft je altijd bij.”

Bosschenaar Scholten won verschillende internationale prijzen. Met Ajax pakte hij de wereldbeker, Europacup II en de UEFA Super Cup. Maar de verloren finale van 1996 doet nog steeds pijn. “Een finale die je verliest blijft langer hangen dan een gewonnen finale. De verloren Champions League-finale is voor altijd een krasje op mijn ziel.”

Aan Van Dijk de taak om geen krasje op zijn ziel te krijgen en zaterdagavond in Kiev de finale te winnen. De eindstrijd tussen Liverpool en Real Madrid begint om kwart voor negen.