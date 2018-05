19-jarige man verkracht vriendin en probeert haar te wurgen, rechtbank legt 3 jaar en tbs op

DEN BOSCH - Een 19-jarige man uit Den Bosch heeft drie jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen voor de brute mishandeling en verkrachting van zijn vriendin. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag bepaald. De man gebruikte volgens de rechtbank verschillende keren op 'gruwelijke en nietsontziende wijze' geweld.

De man dwong in maart dit jaar zijn toenmalige vriendin tot seks. Hierbij sloeg hij haar, duwde een kussen in haar gezicht en dreigde om 'haar ledenmaten af te hakken'. Hiervoor werd hij opgepakt, en in afwachting van zijn strafzaak kreeg hij een contact en gebiedsverbod opgelegd.

Hij hield zich hier alleen niet aan. Een maand later probeerde hij de vrouw op haar kamer om het leven te brengen door haar te wurgen met een broekriem. Hierbij zou hij hebben gezegd: "Dit wordt de dag dat je sterft." Ook dwong hij haar opnieuw tot seks en stak haar met een mes in haar been. De man stuurde beelden van de gebeurtenis naar kennissen op WhatsApp.

Sadist

“Het sadistische karakter van de delicten schokte de rechtbank”, zo valt in de uitspraak te lezen. “De woorden die hij in deze fragmenten gebruikt, laten zien dat hij er kennelijk genoegen in schept op dit met anderen te delen.”

Volgens een psycholoog lijdt de man aan meerdere persoonlijkheidsstoornissen. Daarom moet hij volgens de rechtbank langdurig behandeld worden in een tbs-instelling.