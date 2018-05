Henri en Neel beklimmen Oostenrijkse berg met handbikes: 'Waar ga ik aan beginnen?'

DEN BOSCH - Henri van der Heijden en Neel van der Velden zijn allebei mindervalide. Samen met een groep handbikers van het Tolbrug revalidatiecentrum in Den Bosch beklimmen ze in juni een berg in Oostenrijk.

"In oktober kreeg ik een vraag of ik mee wilde doen aan een battle, een uitdaging om een berg te beklimmen in Oostenrijk", vertelt Henri. Puur op armkracht hoopt hij de Kaunertal Gletscher in Tirol te beklimmen.

"Toen dacht ik bij mezelf: waar ga ik aan beginnen?!" Samen met Neel traint hij voor de loodzware klimtocht. In totaal doen er vanuit het revalidatiecentrum in Den Bosch zes handbikers mee.

'Veel geluk gehad'

Iedereen heeft zijn eigen redenen om mee te doen en zijn eigen verhaal te vertellen. Neel kreeg een herseninfarct en heeft na de revalidatie nog weinig gevoel aan de linkerkant van zijn lichaam en in zijn linkerarm. Henri kreeg een storing in zijn rug. "Ik zakte opeens compleet door mijn benen", vertelt hij.

"Ze zeiden toen tegen mij: 'je hebt heel veel geluk gehad dat je een goede conditie hebt'. Langzaamaan herstelde hij voor een groot deel. "Alleen mijn balans blijft een heel zwak punt."

'Veel over gehoord'

"Wij hebben er al heel veel verhalen over gehoord", zegt Neel. "We hebben nu veel vlakke kilometers gemaakt en we zijn nu klimmende kilometers aan het trainen. Dan kun je al een beetje ondervinden hoe zwaar het is."

"Wellicht dat we onszelf nog wel een keertje tegen komen. Maar ons doel is toch uiteindelijk om boven te komen." Op 14 juni gaat de Handbikebattle van start. In totaal beklimmen ruim honderd handbikers uit heel Nederland de Oostenrijkse gletsjer.

Neel en Henri zoeken nog sponsoren en mensen die hen willen steunen voor het goede doel: het onder de aandacht brengen van een gezonde leefstijl voor mensen met een fysieke beperking.