Zo vader zo zoon: 12-jarige racer Zonta van den Goorbergh tikt de 160 al aan

BREDA - Het racen zit de 12-jarige Zonta van den Goorbergh uit Breda in zijn genen. Hij scheurt met zijn motor al met zo'n 160 km/u over de Europese circuits. Zonta heeft dan ook uitstekende begeleiding. Vader Jurgen van den Goorbergh, eens zelf vermaard wegracer, is ook op de baan zijn steun en toeverlaat. "Het zit in de genen en dat komt er nu al uit."

Het is echt zo vader zo zoon. Net als Jurgen van den Goorbergh is de 12-jarige Zonta helemaal gek van motorsport. En net als zijn vader, die rond de eeuwwisseling een tijd lang als enige Nederlander in de Koningsklasse reed, wil hij het hoogste bereiken.

"Ik wil graag net zoals mijn vader in de Moto GP rijden", zegt Zonta van den Goorbergh over zijn toekomstdroom. "Daar is de meeste competitie en daar gaan ze het snelste."





Hoop voor de toekomst

Vader Jurgen vindt het allemaal prachtig. De hobby van zijn zoon kost hem zeeën van tijd, maar dat doet hij met liefde en plezier. "In dit geval valt de appel niet ver naast de boom", zegt de oud-coureur, die ook bekend is van zijn deelname aan de tien Dakar Rally's. "En ik moet zeggen dat het een zeer goede appel is. Hij wordt steeds beter en rijper. En het is heel leuk om te zien dat iemand je wilt opvolgen en dat ook nog eens veel beter probeert te doen. "Er gaan nog vele jaren overheen. Maar wat we nu al hebben gezien, biedt hoop voor de toekomst."

'We proberen steeds sneller te worden

De 48-jarige Bredanaar staat zijn zoon op alle fronten bij en leert hem de kneepjes van het vak. Hele weekenden zijn zij samen op pad met een camper verschillende circuits aan te doen.

"Ik heb er nog een extra baan bij en zit vaak tot tien uur in de avond te sleutelen", zegt Jurgen van den Goorbergh. "Maar we nemen alles door. De data van de motorfiets, over de banden, over de giering en over de versnellingsbak. En dan gaan we proberen sneller te worden op het circuit zelf."

Grote ambitie

Alles wordt in het werk gesteld om Zonta de top te laten bereiken. Het lijkt het waard, want naast talent is er ook aan motivatie geen gebrek bij de jonge Bredanaar. "Ik heb er alles voor over", zo zegt hij.

Max Verstappen of Jeffrey Herlings

Toch zal de wereld nog even op Zonta van den Goorbergh moeten wachten. Het is niet zo dat hij net als bijvoorbeeld autocoureur Max Verstappen al op heel jonge leeftijd op het hoogste plan kan acteren. "Dat werkt in de motorrace niet zo", zegt vader Van den Goorbergh. "De kans is wel aanwezig dat hij over tien jaar in de Moto GP rijdt. Dat echte racen zit in je en dat komt er nu eigenlijk al uit."

Zonta van de Goorbergh spiegelt zich liever aan een andere kanjer in de gemotorisseerde sport, namelijk aan motorcrosser Jeffrey Herlings. Hij rijdt daarom met nummer 84. "Dat is het nummer van Jeffrey Herlings. Dat is mijn held omdat hij al zoveel heeft bereikt", zo zegt hij. Hopelijk gaat dat Zonta samen met zijn vader ook lukken.