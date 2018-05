Juling Liu (22) woont pas 6 jaar in Nederland en doet nu eindexamen havo

TILBURG - Ze startte pas zes jaar geleden met het leren van Nederlands, maar nu doet ze al eindexamen op de havo. Juling Liu (22) uit Tilburg werkt enorm hard om haar ambities waar te maken. Dat extra woordenboek neemt ze maar voor lief.

In januari 2011 verhuisde de Chinese Juling Liu naar Nederland. Haar eerste twee jaar in Tilburg leerde ze de taal en omdat niemand anders Chinees sprak, was dat best lastig. “Ik kon niemand vragen waar de kantine was en ik snapte niets in de supermarkt. Daarom moest ik echt Nederlands leren."

Inmiddels spreekt ze dagelijks Nederlands, met Engels heeft ze meer moeite. “Engels is eigenlijk makkelijker, maar omdat ik dagelijks met Nederlandse scholieren en docenten omga, pak ik het Nederlands beter op.”

Eindexamens

Na de vakschool, waar ze Nederlands leerde, ging ze naar het Koning Willem II College in Tilburg. Daar stroomde ze meteen in op vmbo 3 en een jaar later haalde ze haar diploma. De overstap naar havo was voor haar een logische volgende stap. Vorig jaar deed ze ook al examen, maar toen haalde ze haar examens niet vanwege onvoldoendes voor de kernvakken Nederlands en Engels.

Juling heeft zich daarom dit jaar beter voorbereid. “Havo 4 vond ik makkelijk, dus ik dacht dat ik niet zoveel hoefde te doen. Het werd in de vijfde klas ineens heel moeilijk, toen ik eraan wilde beginnen merkte ik dat het al te laat was. Dit jaar heb ik een betere werkhouding en heb ik overal vanaf het begin meer tijd in gestoken.”

LEES OOK: Lisa (17) doet eindexamen en traint 15 uur per week in het zwembad: 'Ik kan niet kiezen'

Veel opzoekwerk

Ieder examen liggen er twee woordenboeken op Juling’s tafel: een Nederlands woordenboek en een woordenboek van Nederlands naar Chinees. Van die tweede maakte ze al veel gebruik. “Soms snap ik de uitleg in het Nederlandse woordenboek niet, dan is het toch fijn om het in je eigen moedertaal te kunnen lezen.”

Dat opzoeken kost natuurlijk wel veel tijd en dus krijgt de haviste een half uur extra tijd. “Die tijd heb ik ook wel echt nodig, vaak red ik daarmee zelfs nog niet. Bij Nederlands had ik de laatste tekst net gelezen toen de bel ging, dus daar heb ik de meerkeuzevragen nog snel gegokt. Ik denk dat ik dat examen wel gehaald heb.”

Grote ambities

Als Juling dit jaar slaagt, wil ze de opleiding ‘Management gericht op Azië’ gaan volgen aan de Hogeschool Rotterdam. "Ik wil later sowieso iets met economie doen en altijd een band met Aziatische landen houden. Ik heb niet eens naar een andere opleiding gekeken, dit wil ik echt heel graag doen", aldus Juling.

De drive om deze Engelstalige bacheloropleiding te halen is enorm. In de zomer is ze van plan om bijlessen Engels te volgen om ook die taal bij te schaven. Eigenlijk zou ze ook nog Japans willen leren. “Maar ik denk dat het dan te veel wordt. Misschien moet ik maar gewoon focussen op Nederlands en Engels”, zegt ze lachend.