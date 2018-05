Toys for boys: wapens en voertuigen van de Landmacht maken indruk op leerlingen in Oosterhout

OOSTERHOUT - Als er één werkgever is die indruk kan maken met mooie spulletjes, is het Defensie wel. En dat weten ze zelf ook best. Deze week zijn de Landmachtdagen. Overal gaan militairen langs om te laten zien wat ze doen én om zieltjes te winnen. Voor het eerst nu ook op een middelbare school. Het Hanze College in Oosterhout had de primeur.

De voorlichting begint in het klaslokaal. Sergeant Erik start het ene na het andere wervende spotje in. "Gave film denk ik zo, he?!", zegt hij als het motto 'Defensie beschermt wat ons dierbaar is' in beeld verschijnt. Hij somt de verschillende onderdelen van de krijgsmacht op, maar het is duidelijk waar zijn hart ligt. "Je kunt nog zo veel bommen gooien of met schepen varen. Maar het zijn de militairen op de grond die het verschil maken."

Toewijding

Juist, de landmacht dus. "Moed, toewijding en veerkracht zijn ons motto", gaat Erik verder. "Vertel mij maar eens wat toewijding voor jou betekent?" De klas kijkt de sergeant glazig aan. "Ik weet niet eens wat het betekent", zegt een leerling. "Geeft helemaal niks. Toewijding wil zeggen dat het teambelang boven je eigen ik gaat."









Na deze wijze les komt het leuke deel : de klas mag naar buiten. Daar wacht korporaal Bram de groep op. Hij staat voor een boxer, een pantservoertuig. "Daar zitten we met zijn negenen in", zegt Bram. "Je mag in het voertuig." Dat laten de leerlingen zich geen twee keer zeggen.

Wapens

"Oooh dit is zo zwaar!", roept een meisje als ze een rugzak krijgt omgehangen die bijna net zo groot is als zijzelf. Maar de wapens maken meer indruk. Vooral de jongens komen snel aangehold als ze zien dat ze die vast mogen pakken. "Goed vasthouden. Hier kijk je doorheen."

Santino vindt het meer dan interessant. Hij pakt het grootste wapen dat er ligt en legt het op zijn schouder "Ik heb wel gehoord dat als je gaat schieten, er geen mensen achter je mogen staan. Klopt dat?", vraagt hij aan de militair. "Dat klopt. Want de kracht die er van vóór uit komt, komt er van achteren ook."

De voorlichting van Defensie was voor hem niet eens nodig, hij weet toch al dat hij in het leger wil. "Het is iets heel anders dan normaal. Je kunt zo veel dingen doen, het is heel breed." Maar Santino weet al precies wat hij wil. "Ik wil de conditie van militairen gaan trainen."







Negatieve reacties

Op dagen als deze zijn bezuinigingen, verouderd materieel en het dodelijke ongeluk in Mali ver weg. Hier gaat het om avontuur en kameraadschap. "Een geslaagd dagje", vat korporaal Bram samen. "Iedereen vindt het leuk om een keer een rugzak om te doen en door te maken wat wij meemaken. Van die negatieve reacties merken wij vrij weinig."

Ondertussen komt er achter Bram een pantservoertuig aangereden. Een jongetje klimt erin. "Ik vind het wel gaaf. Maar ik hoef er niet mee te werken. Even mee spelen is wel leuk."