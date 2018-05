Klaas Otto strafrechtelijk vervolgd voor deelname aan criminele organisatie

GRONINGEN - Klaas Otto uit Bergen op Zoom, oprichter van de omstreden motorclub No Surrender, wordt strafrechtelijk vervolgd voor deelname aan een criminele organisatie. Er liep al een proces tegen drie andere hoge bazen van No Surrender, Henk Kuipers uit Emmen, Rico R., de voorman in Zeeland en de rechterhand van Kuipers, Theo ten V. Justitie beschuldigt hen onder meer van het leiding geven aan een criminele organisatie, afpersing, zware mishandeling en bedreiging. De vier moeten op 22 juni voor het eerst voor de rechter in Groningen verschijnen.

De zaak wordt die dag niet inhoudelijk behandeld. Het gaat om een zogeheten regiezitting, waarbij alle partijen nog onderzoekswensen mogen indienen. Het is nog niet duidelijk of de verdachten op de zitting komen.

'Ontwrichtend voor de samenleving'

Een en ander kwam woensdag naar voren tijdens een pro-formazitting in Groningen van Rico R. (41) uit Hulst en Theo ten V. (54) uit Emmen. Het OM noemt de motorclub 'ontwrichtend voor de samenleving en een gevaar voor de maatschappij'. Er lopen meerdere onderzoeken met als doel de club te verbieden.



Klaas Otto zit sinds juli 2016 in de cel. Vorige week werd bekend dat hij niet wordt vervolgd voor het beramen van een aanslag op officier van justitie Greetje Bos. Er is te weinig bewijs, meldt het Openbaar Ministerie.

De inhoudelijke behandeling van het proces tegen de vier is op zijn vroegst begin 2019.