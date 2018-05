Voormalig chauffeur Arriva ontkent dat hij bussen in brand stak

TILBURG - De voormalige buschauffeur van Arriva die ervan wordt verdacht bussen van het vervoersbedrijf in brand te hebben gestoken, ontkent iets met de branden te maken te hebben. De 29-jarige Berry van D. uit Tilburg staat woensdag voor de rechtbank in Breda.

Van september tot november 2017 gingen in Tilburg verschillende bussen in vlammen op. Arriva loofde tienduizend euro uit voor de gouden tip. De 29-jarige man werd in februari aangehouden nadat er in het opsporingsprogramma Bureau Brabant aandacht was besteed aan de brandstichtingen.

De zaak van donderdag is pro-forma en niet inhoudelijk zoals eerder gepland. Omdat de advocaat een getuige wil horen is de inhoudelijke behandeling verplaatst naar 8 augustus. Van D. blijft tot die tijd in voorlopige hechtenis, ondanks het verzoek van zijn advocaat om deze te schorsen.

Van D. ontkent dat hij iets te maken heeft met de busbranden. Volgens zijn advocaat heeft de verdachte verslavingsproblemen, en is hij bereid om aan behandeling mee te werken.

Ontslag

De verdachte zou eind 2016 zijn ontslagen nadat een verbroken relatie met een vrouwelijke collega voor problemen zorgde op de werkvloer, meldde het Brabants Dagblad 11 mei. Van D. zegt donderdag in de rechtbank dat dit niet waar is. "We zijn met wederzijds goedvinden uit elkaar gegaan."

Meerdere bussen in vlammen op

Arriva werd maandenlang geteisterd door brandstichtingen. In september gingen in één nacht vijf bussen in vlammen op. De bussen stonden naast elkaar geparkeerd op het parkeerterrein van Arriva aan de Fatimastraat in Tilburg. De brand was snel onder controle, maar de bussen waren compleet verwoest.

Twee weken later was het raak in een kantoorpand van Arriva. 's Nachts werd in de Fatimastraat een bestelbus in brand gestoken. Enkele uren later zagen medewerkers van Arriva rook uit een kantoorpand komen. Dankzij het snelle handelen van de medewerkers kon voorkomen worden dat de keet volledig uitbrandde.

Bus gestolen

In november werd eerst een bus gestolen van het parkeerterrein aan de Fatimastraat. Later werd de bus door een beveiliger van het Elisabeth Ziekenhuis brandend gevonden op een parkeerterrein aan de Leijweg. Ook deze bus brandde volledig uit.