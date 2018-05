Mysterieus boek in Markiezenhof blijkt publiciteitsstunt

BERGEN OP ZOOM - Het ingemetselde boek dat in april werd gevonden bij onderhoudswerkzaamheden in het Markiezenhof in Bergen op Zoom is daar door medewerkers van het stadspaleis zelf neergelegd. De vondst die destijds groots werd aangekondigd blijkt nu een publiciteitsstunt.

Volgens een woordvoerder van de gemeente maakt de stunt onderdeel uit van de marketingcampagne 'publiek geheim, geheim publiek'. Daarvoor verspreidde de gemeente samen met het stadspaleis een persbericht over het mysterieuze boek dat in een ondergrondse ruimte van de toren zou liggen. Verschillende experts deden zogenaamd onderzoek naar de herkomst en waarde van het boek. Bovendien zouden specialisten het boek in quarantaine plaatsen. Zo vertelden ze tegen Omroep Brabant.

'Verder dan een 1 april-grap

Allemaal niet waar, bleek donderdag op een persconferentie die werd gehouden. Toch spreekt de gemeente niet over nepnieuws. "Dit gaat verder dan een 1 aprilgrap. We hebben de balans gezocht tussen de waarheid en het aantrekkelijk maken van verhalen", legt de woordvoerder uit. Het beeld dat rond het boek is geschapen is volgens de gemeente bewust gekozen. "Er is een verschil tussen liegen en niet alles vertellen."

