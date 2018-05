Zin in een avontuurlijke overnachting? In Boxtel staan nu doorzichtige slaapkamers in de natuur

Zo kun je binnenkort slapen in het buitengebied van Boxtel.

BOXTEL - Slapen onder duizenden sterren en wakker wakker worden door het gekwetter van tientallen vogels of het loeien van een koe, wie wil dat niet? Vanaf woensdag kan het in vijf kleine glazen huisjes het buitengebied van Boxtel.

De doorzichtige slaapkamers staan op verschillende plekken in de Boxtelse natuur en moeten een toeristische trekpleister worden voor mensen die van avontuurlijk overnachten houden. De 'Box en Breakfast'-huisjes zijn demontabel en staan onder meer in een weiland aan de Savendonksestraat. Voor zo'n 100 euro kun je er met twee personen overnachten. Wethouder Peter van de Wiel verwacht veel van deze nieuwe manier om de nacht door te brengen.

In de plexiglazen box van drie bij drie meter staat een chemisch toilet, er hangt een klamboe boven het bed en er is een voorziening om de telefoon op te laden. Door lokale exploitanten van Bed en Breakfast-adressen wordt er 's ochtends ook een ontbijtje verzorgd. Daar hoeft Theo Timmermans, de veehouder bij wie de box in het weiland staat, niks aan te doen. De veehouder heeft zo zijn eigen reden om aan dit experiment mee te werken.

De vijf Box en Breakfast-huisjes blijven tot september in het Boxtelse buitengebied staan. Daarna gaat de gemeente met de initiatiefnemers om tafel om te kijken hoe het gegaan is en wordt besloten of de overnachtingsmogelijkheden het volgende seizoen weer worden opgebouwd.