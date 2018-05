Geffen is één middag per jaar het Lourdes van Brabant

GEFFEN - Een reis naar Lourdes zit er voor de meeste bewoners van verzorgingshuis De Heegt in Geffen niet meer in, maar in het eigen dorp is er wel een alternatief. Want in de tuin van Kees en Annie van Wanrooij staat een replica van de grot van Lourdes. Eéns per jaar, altijd in de Mariamaand, kunnen de bejaarden van Geffen op bedevaart in hun eigen dorp.

Woensdagmiddag was het weer zover en dus stonden de bewoners en medewerkers van De Heegt klaar om de wandeling van het verzorgingshuis naar de Lourdes-tuin te maken. Onder hen Lies van Erp. Ze was al eerder in Lourdes en herbeleefde die reis weer een beetje.

"In 1955 en 1959 ben ik er met mijn man geweest. Maar het was wel een heel eind. Dag en nacht hebben we gereisd met de trein en ik ben nog een keer met de bus gegaan, maar dat was nog veel ellendiger. Maar Lourdes zelf was heel erg fijn. Als je daar bent wil je met niemand ruilen. Hier trouwens ook niet hoor."

Bidden en heilig bronwater

Lourdes is wereldwijd een begrip omdat in 1858 Bernadette Soubirous daar in de grot van Massabielle verschillende verschijningen zou hebben gezien die werden beschouwd als die van de Heilige Maagd Maria. Vervolgens werden er onder meer een kapel en twee basilieken gebouwd voor de vele duizenden gelovigen die sindsdien jaarlijks komen om te bidden en voor het heilzame bronwater.

Twee van die vele bedevaartgangers zijn Kees van Wanrooij en zijn vrouw Annie. Meerdere keren reisden zij naar het bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën. De inspiratie die zij daar opdeden deed hun besluiten om in de eigen tuin in Geffen een replica te plaatsen.

Kees van Wanrooij: "Wij hebben allebei echt het Lourdes-virus. We zijn er al vaak geweest en ik kijk elke dag ook op de computer naar de diensten en beelden uit Lourdes. Ik geniet daar erg van en met zo'n middag als vandaag probeer ik ook anderen daarvan te laten genieten."

Religieus én sociaal

Het jaarlijkse bezoek naar het beeld van de Lourdes-grot van de familie Van Wanrooij is niet alleen een religieus, maar bovenal ook een sociaal gebeuren. Bewoners en medewerkers van De Heegt en andere bewoners van Geffen beleven er gezamenlijk vooral ook een gezellige middag. Dit jaar voor de tiende keer, maar er kunnen er nog veel volgen.

Nog vele jaren?

Annie van Wanrooij: "De mensen die hier komen zijn zo blij en die kunnen we zo gelukkig maken, dat we dat graag doen. Als we samen blijven houden we dit nog lang vol. Hoelang nog? Wie zal het zeggen. We zullen dat de volgende keer eens aan Bernadette vragen."