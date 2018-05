Kampioensgras van PSV kun je ook eten, op de middenstip van het stadion

EINDHOVEN - Een sjiek diner waarin het gras van het Philips Stadion in Eindhoven de hoofdrol speelt. Jacob Jan Boerma, chef met maar liefst drie Michelinsterren op zijn naam, gaat de uitdaging aan en kookt woensdagavond de sterren van de hemel voor vijftig gasten. Zij schuiven speciaal voor de gelegenheid aan tafel op de middenstip van het voetbalstadion.

Boerma staat normaal in de keuken van driesterrenrestaurant De Leest in Vaassen. Daar heeft hij natuurlijk alle vrijheid om met de meest verrukkelijke ingrediënten te spelen. Bij deze culinaire avond 'Très Gras' draait het allemaal om het kampioensgras, wat de chefkok in een uniek menu heeft verwerkt.









'Mega-bijzonder'

"Dit is echt mega-bijzonder", aldus Boerma. "Ik heb al op heel veel bijzondere plekken gekookt, maar nog nooit in het hart van een stadion, waar ik nota bene op de middenstip mag koken."

Wat de gasten precies voorgeschoteld krijgen, blijft nog even geheim.