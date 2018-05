Boswachter vindt geslachte schapen: 'Mogelijk uit een wei in de buurt gejat'

BERGEN OP ZOOM - Een onsmakelijke vondst deed boswachter Erik de Jonge woensdagmiddag in het buitengebied van Bergen op Zoom. Dit keer geen drugsafval of huisvuil, maar geslachte schapen, verdeeld over een paar vuilniszakken.

"Jakkes! De geur van deze gedumpte vuilniszakken deed me al voor iets dergelijks vrezen" schrijft De Jonge op Twitter. Op de bijgevoegde foto zien we een schapenkop en nog wat ander 'restafval.

Gestolen

Volgens de boswachter is de kans groot dat de beesten eerder gestolen. "Een paar dagen geleden kreeg ik telefoon van een woedende boer, er waren een paar schapen uit zijn wei gejat" vertelt de boswachter. De wei was ongeveer een kilometer verwijderd van de plek waar nu het afval gevonden is.

Ramadan

Mogelijk heeft de vondst te maken met de ramadan, de islamitische vastenmaand, die al een week gaande is. Na deze periode worden traditioneel altijd veel schapen geslacht.

De Jonge: "In deze periode hebben we wel vaker slachtafval van schapen gevonden. Ik weet niet of er deze keer ook een verband is. Iemand die er meer verstand van heeft zou dat wel kunnen vertellen, want je kunt het zien aan hoe het dier geslacht is."

Boer komt kijken

De boer waarvan eerder de schapen gestolen zijn, komt woensdagavond de vondst van de boswachter bekijken. Dan zal blijken of het inderdaad zijn schapen zijn.