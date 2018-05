Een visje halen bij de visboer door minder regels in de zorg

ZEVENBERGEN - Minder regels en meer tijd voor mensen. Dat was de boodschap van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid woensdag tijdens een werkbezoek aan verpleeghuis De Zeven Schakels in Zevenbergen.

Bij het verpleeghuis hebben ze inmiddels bijna een jaar ervaring met minder regels. "Grote winst is de extra tijd die we over houden voor de bewoners. Het is bijna griezelig om te ervaren dat ik laatst gewoon met een bewoner een visje kon gaan halen bij de visboer", aldus verzorgende Marian Schneijderberg.



Papierwerk

Het ministerie van Volksgezondheid, ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen hebben een lijst gemaakt met 62 overbodige regels. "We moeten inzien dat al deze regels mensen afhouden van waarom ze voor de zorg hebben gekozen. Niemand kiest voor de zorg omdat hij houdt van Excel of papier. Mensen kiezen voor de zorg omdat ze houden van het werken met mensen", aldus minister De Jonge.



Gemiddeld houdt het personeel van De Zeven Schakels één uur per dag over om ‘leuke dingen’ te doen met de bewoners. Tijdens een tafelgesprek met de minister wisselden medewerkers ervaringen uit over manier van werken met minder regeltjes.



"We rapporteren alleen nog maar belangrijke dingen, dus niet of iemand gedoucht heeft. Daarvan mag je uitgaan dat het vanzelfsprekend is", legt Schneijderberg uit. Volgens haar moest iedereen in het begin nog erg wennen aan de nieuwe werkwijze: "Je bent bang dat je iets vergeet maar nu haal je zoveel voldoening uit je werk. Dat is gewoon superfijn".