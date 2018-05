Tikfout leidde tot vrijlating politiemol Mark M.

DEN HAAG - Een typefout door een medewerker van het Openbaar Ministerie (OM) heeft er begin deze maand toe geleid dat politiemol Mark M. (31) werd vrijgelaten. Door deze fout werd de vordering tot gevangenhouding te laat bij het hof ingediend, waardoor hij zijn hoger beroepszaak in vrijheid mag afwachten.

Het OM gaat zijn digitale systemen zo aanpassen dat deze fout niet meer kan worden gemaakt, maakte het woensdag bekend.

Fout in datum

Uit onderzoek blijkt dat een verkeerde datum werd ingevoerd bij het plannen van de verlenging van de hechtenis. Als startdatum werd 26-03-2018 ingetikt terwijl dat 26-02-2018 had moeten zijn. Daardoor werd de zitting over het besluit van de hechtenis te laat gepland.

Het systeem corrigeerde deze tikfout niet automatisch. Het OM gaat het systeem nu zo aanpassen dat het intikken van een foute datum niet meer mogelijk is. De aanpassingen moeten over acht weken klaar zijn.

Veroordeeld tot vijf jaar cel

Mark M. uit Weert werkte bij de Nationale Recherche in de regio Eindhoven. Hij werd in februari veroordeeld tot vijf jaar cel voor schending van zijn ambtsgeheim, omkoping, witwassen en het bezit van valse reisdocumenten. Volgens de rechtbank raadpleegde M. het politiesysteem voor 'alles en iedereen'. Hij voerde 28.541 zoekopdrachten in meer dan drie jaar tijd in. Daar was hij niet toe bevoegd.

Het is niet duidelijk wanneer het hoger beroep dient.