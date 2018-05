Marktplaats en NVWA willen louche hondenhandelaren weren

EINDHOVEN - De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en Marktplaats onderzoeken mogelijkheden om het illegale aanbod van puppy’s verder tegen te gaan. Doel is onder meer ‘overduidelijke louche hondenhandelaren’, zoals de NVWA ze noemt, te verwijderen van Marktplaats.

Onder meer in Brabant duiken geregeld verhalen op over de illegale handel in puppy’s. Volgens de NVWA wordt al goed samengewerkt. Zo schakelt Marktplaats soms toezichthouders van het ministerie in om mogelijk illegaal aanbod te kunnen beoordelen.



Personen wisselen van identiteit

De partijen willen vooral een eind maken aan de praktijken van mensen die geregeld van identiteit veranderen om uit de greep van de overheid te blijven. De Tweede Kamer zal later dit jaar worden geïnformeerd over definitieve afspraken tussen de NVWA en Marktplaats.



In het jaarverslag van de NVWA staat dat ze niet bij machte is om alle verhandelde honden te beoordelen op hun kwaliteit. Jaarlijks krijgt de instantie enkele honderden meldingen over (vermoedens van) misstanden in de hondenhandel. Het toezicht richt zich op bedrijfsmatige hondenhandaren en fokkers.



Eenderde wordt opgepakt

Ongeveer dertig procent van de meldingen leidt tot directe actie, zo meldt een woordvoerster van de NVWA desgevraagd. Andere zaken die aanhangig worden gemaakt, worden soms later opgepakt, voegt ze er nog aan toe. Dit is bijvoorbeeld het geval als inspecteurs een verband ontdekken tussen nieuwe en oude meldingen.



Een andere NVWA-zegsman laat weten dat ook consumenten een grote verantwoordelijkheid hebben. “Nu is er nog veel naïviteit bij hondenkopers. Een hond kopen vergt veel geduld. Ik zeg: onderzoek de aanbieder. Ga bij ‘m langs? Zijn z’n dieren gecontroleerd of is het louter een broodfokker? Onderzoek je deze vragen niet, dan loop je de kans om een puppy te kopen met veel problemen, of te wel een kat in de zak!”