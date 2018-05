Motorrijder rijdt met 203 kilometer per uur over snelweg

ROOSENDAAL - De politie heeft woensdagavond een motorrijder betrapt die met 203 kilometer per uur over de A17 reed tussen Oud Gastel en Roosendaal. Hier is maximaal 130 kilometer per uur toegestaan.

De 25-jarige man uit Stampersgat is opgepakt. De kans is aanwezig dat hij zijn motor moet afstaan.