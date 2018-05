Wietcrimineel blijft veel vaker uit handen van de politie dan jarenlang gedacht

EINDHOVEN - Criminelen in de wietteelt worden veel minder vaak door de politie betrapt dan jarenlang werd aangenomen. Eerder werd ervan uitgegaan dat 40 procent van de wiettelers uiteindelijk tegen de lamp loopt. Maar na de nieuwe berekeningen blijkt slechts 20 procent van de criminelen te worden gesnapt.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die oude cijfers in onder meer de wietteelt onder de loep heeft genomen.

Ook is de jaarlijkse wietproductie vele malen groter dan gedacht. Die voegt 2,3 miljard euro meer toe aan de landelijke economie dan eerder in de cijfers was verwerkt. Hoeveel van dat bedrag omgaat in Brabant, waar veel van de drugscriminaliteit plaatsvindt, is niet bekend. De omvang van de totale illegale economie in Nederland is opgekrikt tot 4,8 miljard euro.

LEES OOK: Brabantse bestuurders zetten achtervolging in op criminelen

Oude cijfers bekijken

De Europese Commissie wil dat lidstaten hun nationale rekeningen minimaal elke vijf jaar bestuderen om te kijken of ze kloppen. Het CBS heeft daarvoor de hele voorraad aan economische gegevens uit 2015 onder de loep genomen. Ook nieuwe bronnen werden bekeken. Door gebruik te maken van data van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn bijvoorbeeld getallen over de geldstromen met het buitenland behoorlijk aangepast.

Mogelijk krijgt Nederland door dit alles nog een fikse naheffing van Brussel. Die becijfert het bedrag dat landen jaarlijks moeten neertellen voor hun lidmaatschap van de EU immers op basis van dit soort economische cijfers. De vorige grote herziening, een paar jaar terug, leidde ertoe dat Nederland achteraf nog 643 miljoen euro moest bijleggen.

LEES OOK: Recordaantal drugspanden gesloten door Brabantse burgemeesters