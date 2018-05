Gewonde na steekpartij in bossen langs A2

BEST - Iemand is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een steekpartij in de bossen langs de snelweg A2 bij Aquabest. De identiteit van het slachtoffer is onbekend.

Het slachtoffer moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. De politie rukte met meerdere wagens uit. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend. Ook de aanleiding van de steekpartij is niet bekend.