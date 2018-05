Zwaar onweer verwacht: hagel, windstoten en lokaal wateroverlast

DE BILT - Het KNMI waarschuwt voor 'stevige onweersbuien' die donderdagmiddag en -avond kunnen ontstaan boven de zuidelijke helft van Nederland. De weerdienst geeft daarom code geel af. De buien verplaatsen maar langzaam. Daardoor kan er plaatselijk zeer veel regen in korte tijd vallen: veertig tot zeventig millimeter volgens Weeronline. Dat is meer dan normaal in de hele maand mei valt. De kans op wateroverlast is volgens Weeronline dan ook groot.

In de nacht van dinsdag op woensdag veroorzaakten hoosbuien ook al problemen op sommige plaatsen in Brabant. In Schijndel werd de brandweer ingeschakeld bij een ondergelopen straat en een ondergelopen garage en in Rosmalen waren straten volledig ondergelopen. Daar bleef de ellende voor sommigen niet beperkt tot de voordeur. Bij huizen in de Rosmalense Notaris van de Mortellaan liep het water ook via het dak naar binnen.

'Wees op je hoede'

Ook deze donderdagochtend valt verspreid al een bui. In de loop van de middag nemen de buien toe en gaan ze gepaard met stevig onweer inclusief hagel en windstoten. "Het is zeker niet zo dat het deze donderdag alleen maar regent", vertelt Jordi Bloem van Weer.nl. "Maar de buien kunnen pittig uitpakken."

In België is in verband met het naderende onweer code oranje afgegeven. In Belgische media wordt mensen aangeraden 'op hun hoede te zijn' en vanaf drie uur 's middags zo weinig mogelijk de weg op te gaan.

'Extreem voor deze tijd van het jaar'

Voor het weekend wordt veel beter weer voorspeld. "Vrijdag wordt het 24 of 25 graden, met een enkele verdwaalde bui later op de dag", vertelt Bloem. "Maar zaterdag en zondag krijgen we veel meer zonneschijn. Dan is de kans op een bui gering. Zaterdag wordt het 27 tot 29 graden, zondag kan het lokaal dertig graden worden. Dat is extreem voor deze tijd van het jaar. Een graad of 19 zou normaal zijn."