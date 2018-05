Ook Ton Linssen (Lijst Linssen) boos over nepbericht van gemeente Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Ton Linssen, van Lijst Linssen uit Bergen op Zoom, is boos op zijn gemeente. Hij vindt dat juist de overheid niet aan nepnieuws zou moeten meewerken. "De overheid moet betrouwbaar zijn. Zeker in deze tijd van nepnieuws."

De gemeente heeft een bericht verspreid dat niet waar was. Woensdag kwam dat uit. Frank Bode van het Markiezenhof laat weten dat hij het wel een leuke publiciteitsstunt vond. De bedoeling was aandacht vragen voor het museum: "En dat is gelukt."

Het is de vraag of dit de aandacht is die het museum wilde. Op social media zijn de reacties niet al te positief en ook hoofdredacteur Renzo Veenstra van deze omroep sprak de gemeente aan op het verspreiden van nepnieuws.





Ton Linssen van de lijst Linssen reageerde donderdag in Wakker!: "Het gemeentebestuur heeft geld uitgetrokken voor storytelling, maar als je daar zo mee omgaat, keert dat zich als een boemerang tegen je. En dat is jammer, want de politiek heeft toch al de reputatie onbetrouwbaar te zijn."

Linssen vervolgt: "Rond 1 april zijn we er op voorbereid. Maar het gaat hier om een serieus museum, met dit soort grapjes ga je de bezoeker iets voorhouden dat niet waar is en daar raak ik door geïrriteerd." Linssen is er niet van overtuigd dat de gemeente zal leren van deze fout. Hij gaat er vanuit dat zoiets nog wel eens gaat gebeuren.