Schilders plakken afvoer cv-ketel af waardoor koolmonoxide blijft hangen, alarm redt bewoners

VLIJMEN - De bewoners van twee huurhuizen aan de Meester van Houtstraat in Vlijmen zijn woensdagavond ontsnapt aan koolmonoxidevergiftiging. Schilders hadden de afvoer van de cv-ketels afgeplakt waardoor het levensgevaarlijke gas niet uit de huizen kon ontsnappen.

In de avond ging het koolmonoxide-alarm af in een van de huizen, waarna de brandweer langskwam. Die konden in eerste instantie geen probleem ontdekken. Het was uiteindelijk bij een verdere controle dat duidelijk werd dat de afvoer van de cv-ketel was afgeplakt door schilders die in de middag in de huizen bezig waren. Het reukloze gas was toen nog niet in de woning verspreid.

Geschrokken

Een van de betrokken schilders is flink geschrokken van het voorval. “Ik dacht meteen: hoe kan dat nou? Koolmonoxide, daar schrik je wel echt van. Ik heb dit in 37 jaar nog nooit meegemaakt.” De man is op zijn vingers getikt door zijn baas. “Die zei: potverdomme hoe kan dit nou?”

“Er zat een soort ontluchting op de muur”, legt hij uit waar het fout ging. “Nu weet ik dat ik het niet had moeten afplakken. Maar als schilder kan je niet altijd zien wat waarvoor bedoeld is.”