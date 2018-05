Bouwvakker valt van loods in Rijsbergen en raakt gewond

RIJSBERGEN - Bij een bedrijfsongeluk aan de Noordhoeksestraat in Rijsbergen is donderdagochtend een bouwvakker gewond geraakt. De man viel door nog onbekende oorzaak van een in aanbouw zijnde loods naar beneden.

De man was aan het werk aan de metalen constructie van de loods toen hij plotseling naar benden viel. Meerdere ambulances en de politie kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Traumaheli

Personeel van de traumahelikopter heeft het slachtoffer gestabiliseerd. De bouwvakker is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.