Brabants nieuwste radiostation komt vanuit een brugwachtershuisje

DEN BOSCH - Brabant heeft er een nieuw radiostation bij vanaf een bijzondere plek. In een oud brugwachtershuisje bij de Anthoniebrug in Den Bosch is radio Brugwachter begonnen met uitzenden. Voorlopig nog alleen op internet. "Als hier de deur openstaat, vertellen mensen hier de meest boeiende, ontroerende, lollige verhalen", zegt initiatiefneemster Imke van Dillen.

Boeiende verhalen van mensen, daar draait het om bij radio Brugwachter. In een huiselijke sfeer schuiven gasten aan om hun verhalen te vertellen. De programmamakers nemer er de tijd voor. Bij radio Brugwachter geen snelle korte gesprekken, maar een gesprek van bijna een half uur. De makers zijn studenten van de kunstacademie die tot nu toe geen enkele radio ervaring hadden. Maar ze vinden radiomaken geweldig.

De presentatoren zijn bevoorrecht met een wijds uitzicht over de Zuid Willemsvaart. "We hebben het beste uitzicht van alle radiomakers denk ik en het is een zo mooie ervaring om al die gesprekken te voeren en al die verhalen te mogen horen", zegt radiomaker Floor Snels. Ook haar collega Stan Gonera noemt het een bijzondere ervaring. "Je zit eigenlijk afgesloten in een studio, maar midden in de stad, waar iedereen voorbij komt."

De ether wacht

Op dit moment is radio Brugwachter alleen op YouTube en als podcast te beluisteren. Maar de droom is toch om ook in de ether te komen, zodat iedereen kan luisteren. Radio Brugwachter hoopt tijdens festival Boulevard op alle radio's in Den Bosch te beluisteren te zijn.

De metamorfose van een brugwachtershuisje naar een radiostudio is volgens Imke van Dillen een perfecte herbestemming: "Het is echt een verhalenhuisje en geweldig dat we hier vier jaar mogen uitzenden, want daar hangt of staat het mee, dat je de plek mag innemen."