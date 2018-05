Gemeente Eindhoven kan 'vertrektrend' niet stoppen, in Breda en Den Bosch juist meer 'binnenkomers'

BREDA - Het aantal mensen dat vorig jaar kwam wonen in Eindhoven en Tilburg was lager dan het aantal mensen dat deze gemeenten verliet. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hiermee volgen Eindhoven en Tilburg een landelijke trend. In liefst dertien van de twintig grootste Nederlandse gemeenten vertrokken meer mensen dan er kwamen wonen. Maar Breda en Den Bosch onttrekken zich hieraan.

In Eindhoven was het verschil tussen het aantal 'vertrekkers'en 'binnenkomers' in 2017 het grootst. Er verhuisden 12.085 naar Eindhoven toe, terwijl 12.704 mensen een andere gemeente opzochten. Een verschil van 619. Het is al het vijfde jaar op rij dat er meer mensen uit Eindhoven vertrekken dan andersom.

In Tilburg gingen vorig jaar 9522 mensen weg en kwamen er 9417 binnen, een verschil van 105.

Breda en Den Bosch

Breda en Den Bosch zijn de twee andere Brabantse gemeenten die werden meegenomen in dit onderzoek. In Breda vestigden zich vorig jaar 8941 mensen, 408 meer dan de 8533 inwoners die de gemeente achter zich lieten.

Den Bosch trok vorig jaar 7389 nieuwe inwoners. Dat zijn er 105 meer het aantal 'vertrekkers'. Toch is het aantal nieuwkomers in Den Bosch hiermee voor het eerst sinds 2010 gedaald.