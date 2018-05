10 centimeter dikke Donald Duck uitgebracht; voor blinden en slechtzienden

GRAVE - De Donald Duck. Wie is er niet groot geworden met het weekblad? Nou, kinderen met een visuele beperking bijvoorbeeld. Daar heeft een bedrijf uit Grave nu een einde aan gemaakt. Donderdag heeft Dedicon de eerste Donald Duck voor blinden en slechtzienden gepresenteerd .

Dedicon zet zich al zestig jaar in om boeken en tijdschriften toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. "Het was al jaren onze wens om dat ook eens te doen met een strip. Naast de reliëftekening wordt er ook audio bijgeleverd. Zo kunnen de beschrijvingen van de tekeningen ook beluisterd worden.









Vandaag werd op de blindenschool in Huizen het eerste exemplaar uitgereikt. De normale Donald Duck is een millimeter dik. Dit exemplaar is maar liefst 10 centimeter. "Dat komt door de reliëftekeningen die er instaan", vertelt Marian Oosting van Dedicon.

Of er meer versies komen is nog niet duidelijk. "We willen eerst kijken hoe dit valt en we zullen dit ook gaan evalueren. We hebben het wel getest in een klein panel maar nog nooit voor een grote groep dus we moeten eerst kijken of het bevalt."