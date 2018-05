Hoe is het om als politieagent vreselijk nieuws aan de deur te brengen? Maaike vertelt haar verhaal

EINDHOVEN - Het is een nachtmerrie waar bijna iedereen wel eens zwetend van wakker is geworden. Een politieagent die op een ongewoon tijdstip voor de deur staat. Met het nieuws dat een geliefde is verongelukt en nooit meer thuis zal komen. Maar hoe voelt dat eigenlijk voor de persoon die dit nieuws moet brengen?

Agent Maaike van de politie Eindhoven deelde via Facebook een ontroerend verhaal over hoe zij zo'n verwoestende boodschap moest brengen. Ze vertelt over die verontrustende melding van een ongeluk. Hoe ze later te horen krijgt dat er iemand is overleden. En hoe zij met lood in haar schoenen voor de deur van een moeder en haar dochters staat om het vreselijke nieuws te delen. Een verhaal dat je hieronder helemaal kan lezen.