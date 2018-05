Amor zat 4,5 jaar in de dierenopvang... maar nu heeft hij een nieuw baasje!

UDEN - Het was een bijzonder moment bij dierenopvang HoKaZo in Uden afgelopen dinsdag. Ze mochten namelijk de Stafford Amor uitzwaaien, die na 4,5 jaar eindelijk een baasje heeft gevonden.

"We hadden niet verwacht dat hij nog ergens geplaatst zou worden", vertelt Rebecca van de opvang: “We zijn heel erg blij voor hem. Hier doen we het voor.”

Het is niet de eerste keer dat een hond bij de opvang lang moest wachten op een nieuw thuis: “We hebben vaak honden met een rugzakje. Die zitten hier jaren.” Maar 4,5 jaar was zelfs voor de viervoeters van HoKaZo wel een erg lange wachttijd. Rebecca: “Amor mankeert van alles, hij heeft epilepsie, artrose en zit aan allerlei medicatie. Ook heeft hij een toeval gehad, waardoor een helft van zijn gezicht scheef staat.”

'Amor is gek op hem'

Maar zijn nieuwe baasje - een Amerikaanse man die tijdelijk in Nederland woont - vond dit allemaal geen probleem. Na een uitgebreide selectieprocedure en meerdere wandelingen, bleek er een klik te zijn. "Amor was duidelijk gek op de man." Eind goed, al goed.

Hoewel Rebecca en de vrijwilligers van de opvang blij zijn voor Amor, missen ze hem ook. “Het is gek dat hij er nu niet meer is. Er zit nu ook een andere hond in zijn hok, dat is wennen. Maar we zijn natuurlijk vooral heel blij voor hem.”