Filmers jachtluipaarden Beekse Bergen niet strafrechtelijk vervolgd

HILVARENBEEK - De filmers van het incident met de jachtluipaarden in safaripark Beekse Bergen worden niet strafrechtelijk vervolgd. Justitie heeft de beelden bestudeerd en heeft geen strafbare feiten kunnen vinden. "Als er nu een kind op hun motorkap had gelegen, was het misschien een ander verhaal geweest", aldus het Openbaar Ministerie.

Franse toeristen stapten eerder deze maand met hun kindje uit hun auto in de buurt van de jachtluipaarden. Het filmpje verscheen op YouTube en werd bijna 7 miljoen keer bekeken. Het leidde wereldwijd tot verontwaardiging. Die was er ook over de filmers, want waarom deden zij niks?





Gevaar

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de filmers juridisch niets verkeerd gedaan. "Als de jongen zelf uit de auto was gestapt was hij zelf ook in gevaar geweest. Hij heeft zijn burgerplicht in deze specifieke situatie niet verzaakt", zegt woordvoerster Elke Kool.

Overigens heeft de politie nooit een aangifte binnengekregen in deze zaak. En wie de Franse toeristen waren, is niet bekend.