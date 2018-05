Willem II heeft tweede versterking binnen: middenvelder Pol Llonch tekent voor drie jaar

TILBURG - Willem II heeft de tweede versterking voor komend seizoen binnen. De 25-jarige Pol Llonch komt transfervrij over van Wisla Krákow. De Spaanse middenvelder speelde eerder nog voor Espanyol, Granada en Girona, al was dat nooit op het hoogste niveau. Bij Wisla Krákow speelde Llonch dit seizoen 25 wedstrijden.

Llonch tekende donderdagmiddag een driejarig contract in Tilburg. Technisch directeur Joris Mathijsen is content met de komst van de Spanjaard. "We willen de voorbereiding op het seizoen met een zo compleet mogelijke groep beginnen. We zijn dan ook blij dat we Pol, een ervaren speler, nu al en voor meerdere jaren hebben vastgelegd."

Tekst gaat door onder de tweet.

LEES OOK: Willem II heeft met Driess Saddiki eerste aanwinst voor volgend seizoen binnen

Spanje

De Spanjaard is na Driess Saddiki de tweede aanwinst voor de Tricolores. Llonch brengt de Spaanse inbreng weer op peil bij Willem II. Vorig seizoen waren Fran Sol en Pedro Chirivella de twee Spanjaarden. Nu zijn het dus Sol en Llonch die Spanje vertegenwoordigen in Tilburg. Al lijkt de kans klein dat Sol bij de Tilburgers blijft. Hij heeft een aanbieding van Cruz Azul op zak.