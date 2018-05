Politie trekt waarschuwing Duitse klusjesmannen in: 'Ze waren enkel aan het flyeren'

BOEKEL - De politie Boekel trekt een eerder bericht over een 'malafide' klusbedrijf in. Maandag waarschuwde ze nog voor de klusjesmannen, naar nu blijkt onterecht. Wel zijn er in Boekel problemen met andere, wel malafide klusjesmannen.

'Ga niet met deze mensen in zee' schreef de Boekelse politie eerder deze week op Facebook. Bij het bericht zat een foto van een Duits klusbedrijf.

Voorbijganger belde

Een voorbijganger had de politie ingeschakeld toen ze zag hoe het bedrijf bij een oude vrouw aanbelde een aanbood om de dakgoot schoon te maken.

Na controle van de politie volgde de waarschuwing, inclusief foto's van de folder, op Facebook.

Enkel flyeren

'Het is onjuist geweest het Duitse klusbedrijf te noemen in een bericht over mogelijke oplichtingspraktijken', schrijft de politie nu.

De klusjesmannen waren enkel aan het flyeren, en dat is natuurlijk niet verboden.

Vielen herzlichen Dank

Het bedrijf zelf reageert onder het bericht op facebook: 'Vielen herzlichen Dank für diese Stellungnahme und Richtigstellung.'

Malafide bedrijven

Het Duitse bedrijf mag dan wel in de haak zijn, dat geldt niet voor alle klusbedrijven die in Boekel opduiken.

'Omdat we nog steeds heel veel meldingen ontvangen van malafide klusbedrijven was het eerdere bericht als waarschuwing bedoeld om altijd alert te blijven', aldus de politie.