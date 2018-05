Vèrrèkes rijk! Deze Brabanders staan in de Top 100 Jonge miljonairs

EINDHOVEN - Je zou het niet direct verwachten, maar er is een overeenkomst tussen Lee Foolen, dj Hardwell, Michael van Gerwen, Lara Stone, Jan Smit en Doutzen Kroes. Ze staan namelijk allen in de Top 100 van jonge miljonairs, die donderdag door Quote is gepresenteerd.

Of deze mensen blij zijn met alle aandacht en dat er zoveel cijfers op straat zijn komen te liggen, is de vraag.

Foolen hoogste Brabander

Volgens het zakenblad is de Eindhovense projectontwikkelaar Foolen de hoogste binnenkomer op de jaarlijkse 'ranking'. Zijn vermogen wordt geschat op 65 miljoen euro. De vastgoedhandelaar staat vijfde op de lijst, die wordt aangevoerd door Paul de Jong, de grote man achter elektronica- en witgoedgigant Coolblue.

Foolen en Marc Reijs, zijn compagnon in City Pads, kwamen in maart nog in het nieuws door een opvallend project in Rotterdam. Ze gaan twee gebouwen in de Maasstad omdopen in The Lee Towers. Voor de duidelijkheid: deze Lee verwijst naar de Rotterdamse zanger Lee Towers en dus niet naar Foolens voornaam. Foolen reageerde gniffelend toen Quote hem met de vijfde plaats feliciteerde. “Ik had jullie belletje vijf jaar geleden al verwacht”, zo wordt hij geciteerd.

Dj Hardwell nummer 32

De eerstvolgende Brabander op de jonge rijkeluilijst vinden we ‘pas’ op positie 32. Die wordt bekleed door Robbert van de Corput uit Breda, beter bekend als dj Hardwell. Volgens Quote bezit hij ongeveer twintig miljoen euro. Hardwell (30) draaide pas nog een thuiswedstrijd: hij was één van de kasstukken bij 538Koningsdag in Breda. Dj-collega Martin Garrix (Martijn Garritsen) is overigens 35e met zeventien miljoen euro op de bank, maar hij is nog jong (22).

Op nummer 40 en 41 staan Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers, beiden met een vermogen van zestien miljoen euro. Zij zijn oprichter van telecombedrijf CM Groep, hoofdsponsor van NAC Breda. De Bredase onderneming verstuurt ongeveer honderd sms’jes per seconde en is goed voor een omzet van honderd miljoen euro per jaar.

Van Gerwen rukt op

En Michael van Gerwen dan? De dartkoning uit Vlijmen heeft een vermogen van acht miljoen euro. Eén miljoen meer dan in 2016 wat hem doet stijgen van de honderdste naar de negentigste plaats. Gezien de successen van dit jaar moet er voor de volgende editie van Quote een positieverbetering in zitten voor ‘Mighty Mike’.

De andere Brabanders in de lijst:

42. Marijn Maas (Someren, 39) en Frank Sanders (38). Duo verkocht in 2015 Greenhouse Group en zit nu achter Whitlocals in Eindhoven, platform voor gepersonaliseerde reizen, geschat bezit: 15 miljoen.

45. Lara Stone (Mierlo, 34), model met spleetje tussen de tanden, volgens een Quote een ‘fijn’ vermogen van 15 miljoen.

57. Tom Steentjes (Oisterwijk, 37), eigenaar botenmerk Vanquish, waarvan productie in Nederland plaatsvindt, 12 miljoen.

98. Bram Veroude (Boxtel, 37), eigenaar van feesteffectenbedrijf Magiicfx, 8 miljoen.