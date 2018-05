'Amercentrale Geertruidenberg kan eind 2024 zonder steenkool draaien'

GEERTRUIDENBERG - De Amercentrale in Geertruidenberg kan zes jaar eerder dan gepland afscheid nemen van steenkool als brandstof voor de energie-opwekking. Maar het versneld overstappen kost veel geld en dat moet door het kabinet worden betaald.

Dat zegt Chris Scheerder, directeur van de elektriciteitscentrale.

Duurzaam

Vrijdag bepaalde het kabinet dat de Amercentrale in Geertruidenberg en de Hemwegcentrale in Amsterdam uiterlijk in 2024 moeten zijn overgestapt op duurzame brandstoffen, of anders moeten sluiten. Dit terwijl in het regeerakkoord de opwekking van elektriciteit met steenkool uiterlijk 2030 moet stoppen.

Volgens Scheerder is het wel mogelijk om eerder te stoppen met steenkool, maar zijn hier flinke kosten aan verbonden. Die zullen door het kabinet betaalt moeten worden, of anders stapt de eigenaar van de Amercentrale RWE naar de rechter.

Groot onderhoud

Sinds eind april ligt de Amercentrale stil voor groot onderhoud. De investeringen die nu door RWE worden gedaan hebben een terugverdientijd die was gericht op 2030. Nu die periode met zes jaar wordt verkort, zijn volgens het bedrijf sommige aanpassingen niet rendabel meer.

De Amercentrale is al jaren bezig met het verduurzamen van de energie-opwekking. Zo wordt de centrale een steeds meer gestookt op houtkorrels in plaats van steenkool. Ook wordt op en rond de centrale Zonnepark Amer aangelegd.