Kozakken Boys in uitverkocht huis richting de titel

WERKENDAM - Het sportpark van Kozakken Boys is zaterdag helemaal uitverkocht voor de kampioenswedstrijd tegen VV Katwijk. De ploeg van trainer Danny Buijs moet winnen en dan is het kampioen. Bij elk ander resultaat is katwijk kampioen.

"We zijn er erg blij mee!" Reageert de voorzitter van Kozakken Boys desgevraagd. "Het is een unicum. Ik kan me niet heugen dat een competitiewedstrijd is uitverkocht bij ons." In de beker is dat een ander verhaal. Twee jaar geleden speelde de ploeg uit Werkendam een thuiswedstrijd tegen Ajax, ook toen was de wedstrijd uitverkocht.

Uitwijken naar een groter sportpark heeft de club niet overwogen. "Natuurlijk kun je dit financieel uitmelken, maar we zijn in eerste instantie een sportvereniging. De sportieve belangen staan bovenaan het prioriteitenlijstje."

Aan een voorspelling brandde de voorzitter zijn vingers niet: "We gaan zien wie er kampioen wordt, het is heel spannend. Zij kunnen zich na een mindere periode misschien nog een keer opladen. Ze hadden de laatste twee weken al kampioen kunnen worden. Wij hebben het thuisvoordeel. Laten we hopen op een kolkend sportpark.

De wedstrijd begint zaterdag om 15.30.