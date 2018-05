Joshua Brenet verlaat PSV voor Bundesliga-avontuur bij TSG Hoffenheim

EINDHOVEN - Joshua Brenet is niet langer speler van PSV. De verdediger maakt de overstap van de Eindhovense club naar TSG Hoffenheim, de nummer drie van de Bundesliga.

Brenet doorliep de hele jeugdopleiding van PSV, hij speelde uiteindelijk 150 wedstrijden in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vier jaar. De Eindhovense club ontvangt naar verluidt vijf miljoen euro voor de transfer van de tweevoudig international.

"Ik ben erg blij dat de transfer is gelukt. Hier kan ik mezelf ontwikkelen in een jong en aanvallend team. Onder leiding van een uitzonderlijke coach, op het hoogste niveau", zegt de in Kerkrade geboren voetballer.

'Zeer interessant'

"Joshua is een snelle en dynamische speler, die zijn aanvallende drive kan gebruiken op de flanken", zegt Alexander Rosen, voetbaldirecteur bij de Duitse club. "Het feit dat hij aan beide kanten kan spelen maakt hem zeer sterk en zeer interessant voor ons team." Brenet is de derde aanwinst voor het komende seizoen bij Hoffenheim, eerder werden Leonardo Bittencourt (1. FC Köln) en Ishak Belfodil (Standard Luik) al aangetrokken.

Bij Hoffenheim komt Brenet een landgenoot tegen, Justin Hoogma staat ook onder contract bij de ploeg die pas sinds 2008 actief is op het hoogste niveau van Duitsland.

Transfer

"In de winterstop had Brenet natuurlijk al naar Sevilla gekund, dus het was al bekend dat hij er goed op lag in het buitenland", zegt PSV-watcher Twan Spierts. "In dat opzicht is de transfer dus niet raar. Het is een mooie stap voor hem, naar een club die Champions League-voetbal gaat spelen."

"Hoffenheim is qua naam geen grote club, maar werd dit seizoen wel gewoon derde in de Bundesliga, achter Bayern München en Schalke 04, maar wel voor Borussia Dortmund. Ik ben wel benieuwd of Brenet het niveau van de Bundesliga aankan. In de eredivisie maakte hij nog geregeld een foutje, maar dat wordt op een hoger niveau natuurlijk afgestraft."