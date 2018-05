Chris en Miet leven voor het sjoelen: 'Ik wil een sjoelbak op mijn grafkist'

BIEZENMORTEL - Verjaardagen zeggen ze ervoor af en ze trainen iedere avond. Maar dan heb je ook wat. Want Chris (72) en Miet (78) Rokven uit Biezenmortel zijn allebei Nederlands kampioen sjoelen. Ze leerden elkaar op latere leeftijd kennen en raakten er samen aan verslingerd. "Als ik begraven word, wil ik een sjoelbak op mijn kist", zegt Chris beslist. "Ik denk het niet", reageert Miet.

"Het vrouwtje mag de sjoelbak pakken", zegt Chris, terwijl Miet de bak uit de hoek van de woonkamer op tafel legt. Niet zo maar één: een wedstrijdsjoelbak S40. Voordat het spel begint, wordt ie eerst ingesmeerd met aardappelpoeder, want dan glijden de schijven beter.

Vrolijke Schuivers

Miet kwam nadat haar man overleed bij sjoelclub De Vrolijke Schuivers in Bavel terecht: "Dat was in 2010. Het eerste jaar werd ik al kampioen. Toen leerde ik Chris kennen en zei ik op donderdag: ik ga sjoelen. Je kunt mee, of je gaat naar huis."

Chris: "Ik dacht eerst: dat is niks. Dat doet een vent toch niet? Maar ik heb het geprobeerd. en het eerste jaar werd ik al clubkampioen. En toen gingen we meedoen aan toernooien."

De toernooien zijn altijd op zaterdag. "Voor de sociale contacten is het niet goed", zegt Chris. "Want iedereen viert op zaterdag zijn verjaardag."

Vakantie

De wedstrijdsjoelbak komt iedere avond op tafel. Chris: "Uitgezonderd de vakantie, want dat ding past niet in het vliegtuig." Miet: "Die bak mag niet mee. Dan heb ik vakantie, dan gaan we met 16 man genieten in Turkije. Voor de 27e keer in het zelfde hotel."

Wat is er eigenlijk leuker, vakantie of sjoelen? De meningen lopen uiteen. Miet gaat zonder twijfel voor vakantie. Maar Chris blijft liever thuis. Miet: "Toen ik hem leerde kennen, had hij nog nooit in het vliegtuig gezeten."

Promoveren

Nu ze allebei kampioen zijn geworden, groeien de ambities. Het stel wil promoveren naar een hogere klasse. "Het gaat om de eer", zegt Chris. "En gezelligheid", vult Miet aan. "Het gaat hard tegen hard jongen. Echt fanatiek".

Over één ding zijn ze het eens: Chris en Miet blijven sjoelen, zo lang het kan. "Dat kun je doen tot je honderd bent." En bij zijn overlijden wil Chris de sjoelbak op zijn grafkist. Maar daar is Miet het niet mee eens: "De schijven mogen op de kist, de sjoelbak moet bij mij blijven."