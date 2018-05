Katwijk plande in oktober al hun kampioensfeest, maar Kozakken Boys wil roet in het eten gooien

WERKENDAM - Zaterdag kan Kozakken Boys kampioen worden van de Tweede divisie. Als er thuis gewonnen wordt van Katwijk is het kampioen. En dat is opmerkelijk. De Katwijkers dachten namelijk al in oktober dat ze kampioen zouden worden.





Op social media ging destijds een ‘open brief’ rond waarin supporters ludiek reageerden op het feit dat de club een bliksemstart kende in de competitie.

Bekijk de brief in deze tweet:

Supporters van Katwijk stelden deze brief in oktober van vorig jaar op. De ploeg haalde het volle pond uit de eerste 5 wedstrijden en namen een voorschot op de titel. Ze dachten met kerst al kampioen te worden en spraken over een koud en sober kampioensfeest. Want het zou wel eens zo kunnen zijn dat het KNMI bij een kampioensfeest in december code geel zou hebben afgegeven in verband met de gladheid, wat doe je dan met de platte kar? Die had niet mogen rijden. Kans dat een eventueel Katwijks feest wordt afgelast in verband met de kou lijkt uitgesloten. De voorspellingen zijn er prima.

LEES OOK: Kozakken Boys in uitverkocht huis richting de titel

Maar dat geldt gelukkig ook voor Werkendam:

Supporters waren er dus heilig van overtuigd dat hun team de titel al vroegtijdig op zou eisen. Katwijk leek daar ook lange tijd naar op weg te zijn. Ze hebben het hele jaar bovenaan gestaan. Maar na de winterstop vertrok hun trainer om assistent coach te worden in Amerika. Sindsdien heeft de ploeg veel punten verloren. De laatste twee wedstrijden werden ook verloren waardoor het gat nu nog maar 1 puntje is.

Zaterdag rond half zes weten we of de ploeg alsnog langs het Katwijks gemeentehuis kan gaan of dat ze te vroeg gejuicht hebben. Het zal in ieder geval een heet middagje worden.