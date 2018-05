Arrestatie bij witwasactie in kapperszaak op Haagdijk in Breda

BREDA - Bij een inval in een kapperswinkel op de Haagdijk in Breda is donderdagmiddag één persoon aangehouden. De politie houdt een grote integrale controle op de Haagdijk in centrum van Breda. De politie werkt onder meer samen met de belastingdienst, de gemeente en de arbeidsinspectie.

De politie viel donderdag rond half zes drie kapperszaken binnen. Twee op de Haagdijk en een op de Haagweg. "We hebben signalen gekregen dat het hier niet in orde is. Daarom wordt Iedereen die aanwezig is gecontroleerd. Er wordt gekeken of ze iets op hun kerfstok hebben", laat Willem-Jan Uytdehage van de politie weten.

Witwassen

De drie panden worden helemaal doorzocht. "We controleren wie er in de panden aanwezig zijn en wat ze daar aan het doen zijn. Als ze aan het werk zijn wordt gekeken of dat legaal gebeurt." De agenten zijn voornamelijk op zoek naar witwaspraktijken en mogelijke overtredingen van de opiumwet. "Ook zijn we op zoek naar iemand die nog gezocht wordt", vertelt de woordvoerder.



De politie is is met zo'n vijftig tot zestig man bezig met de actie die tot een uur of acht zal duren.