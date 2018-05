Het wordt duurder wonen in Eindhoven: nieuw stadsbestuur verhoogt lokale lasten

In Eindhoven is een coalitieakkoord bereikt.

EINDHOVEN - Het nieuwe stadsbestuur van VVD, GL, PvdA en CDA van Eindhoven hebben als grootste taak om de financiën op orde te brengen. De stad heeft namelijk een tekort van 38 miljoen euro volgend jaar en dat loopt op tot 58 miljoen in 2022.

Een van de oplossingen: hogere woonlasten.

Zorg anders georganiseerd

Het stadsbestuur laat slim weten dat ze daarmee ook meer in de pas loopt met de andere 40 grote steden in Nederland. "Het is geen leuke maar wel realistische boodschap", zegt VVD-fractievoorzitter Joost de Jong. Maar het blijft niet bij het verhogen van de onroerend zaak belasting. De zorg in de stad wordt ook anders georganiseerd. Want in de afgelopen jaren waren de kosten hoger dan begroot op het gebied van zorg bij mensen thuis (WMO), de jeugdzorg en het budget om iedereen aan een passende baan te zorgen.

Schoolverlaters

Om te voorkomen dat er te veel geld opgaat aan het vinden van goede banen voor mensen, wil de stad met alle scholen en opleidingen afspraken maken, onder meer om te voorkomen dat mensen vroegtijdig school verlaten. Daarnaast wil het nieuwe gemeentebestuur het aantal mensen in de bijstand verkleinen door een betere koppeling te maken tussen hen en werkgevers die om mensen zitten te springen.

Auto uit het centrum

De leven in de stad moet ook beter worden door het verkeer nog meer te weren uit het centrum. De auto gaat naar de buitenranden van de stad, bezoekers en inwoners van het centrum gaan voortaan te voet, met de fiets of het openbaar vervoer als het aan de nieuwe bestuurders ligt. En om de uitstroom van mensen te stoppen, blijft Eindhoven inzetten op betaalbare huur- en koopwoningen voor alle portemonnees.