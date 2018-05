De meeste vmbo-eindexamenkandidaten zijn klaar: 'Nu lekker drie maanden geen school'

BLADEL - Met het examen natuurkunde/scheikunde (NaSk) is er voor een groot deel van de Brabantse vmbo-leerlingen een einde gekomen aan de eindexamens. Omroep Brabant ging langs bij het Pius X College in Bladel om te vragen hoe het ging.

Een kleine groep moet nog even bikkelen; 49 scholieren doen morgen eindexamen Spaans. De leerlingen van Pius X zijn in ieder geval blij dat het er eindelijk op zit. "Nu even drie maandjes geen school. En wel lekker twee keer op vakantie", vertelt een opgetogen leerling.

Maandag is het voor veel havo en vwo-leerlingen de laatste examendag. De havisten maken dan biologie en de vwo'ers maken kunst, handvaardigheid, tekenen en textiele vormen. Op dinsdag doet een kleine groep leerlingen nog eindexamen in Spaans en Russisch. De vakken Turks, Arabisch, Fries staan ook ingepland, maar geen enkele scholier in Brabant doet daar examen in.